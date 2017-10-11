В Екатеринбурге у организации арестовали Lexus за долг в 20 миллионов рублей

В Екатеринбурге у организации, занимающейся управлением эксплуатации жилого фонда, арестовали Lexus за долг перед налоговой в 20 млн руб. Фото: пресс-служба УФНС России по Свердловской области

В Екатеринбурге у организации, занимающейся управлением эксплуатации жилого фонда, арестовали Lexus за долг перед налоговой в 20 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Свердловской области.

Арест автомобиля стоимостью 3,5 млн руб. проводили Межрайонная ИФНС России №25 по Свердловской области совместно с судебными приставами Чкаловского районного отдела ФССП Екатеринбурга. Установлено, что УК приобрела дорогостоящий Lexus, несмотря на долги перед бюджетом.

- Ранее налоговая инспекция направляла задолжавшей УК требования на уплату налогов, взыскивала долг за счёт денежных средств на расчётных счетах, ограничивала движения по расчётным счетам. В итоге было принято решение о взыскании долга за счёт имущества согласно ст. 47 Налогового кодекса РФ, - рассказали в пресс-службе УФНС России по региону.

Добавим, с начала года свердловские налоговики совместно с судебными приставами арестовали за долги более 100 транспортных средств, в том числе дорогих иномарок. Автомобили будут оценены и реализованы. Вырученные денежные средства пойдут на погашение долга.

Отметим, за прошедшие 9 месяцев налоговые инспекции региона направили в суды 67 тыс. заявлений о взыскании с граждан задолженности по имущественным налогам на сумму 791 млн руб.