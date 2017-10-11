В Екатеринбурге за нарушения при задержке рейсов наказана авиакомпания «Победа»

Перевозчик не обеспечивал застрявших в аэропорту пассажиров горячим питанием и прохладительными напитками. Фото: Алексей Кунилов

Авиакомпанию «Победа» наказали за нарушение правил при задержке рейсов. Перевозчик не обеспечивал застрявших в аэропорту пассажиров горячим питанием и прохладительными напитками.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, проверку соблюдения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов провела региональная транспортная прокуратура. Как было уставлено в ходе надзорных мероприятий, 18 января из Кольцово с задержкой на 14 часов 55 минут вылетел рейс P-404 Екатеринбург -Москва, на 14 часов 27 минут опоздал с вылетом рейс DP-551 Екатеринбург - Новосибирск, и на 8 часов 13 минут задержался самолёт DP-516 до Санкт-Петербурга. Ещё один рейс - DP-406 Екатеринбург - Москва - был отменён после четырёхчасового ожидания.

Авиакомпания задержала выдачу пассажирам рейсов DP-551 и DP-516 горячего питания. При этом телефон представительств перевозчика в Екатеринбурге не отвечал. Кроме того, из 403 путешественников рейса DP-404 в гостинице были размещены лишь 36 человек. Этим же пассажирам не предоставили повторное горячее питание. Вдобавок, не всем пассажирам задержанных рейсов достались прохладительные напитки.

В отношении ООО «Авиакомпания «Победа» было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела, региональное Управление Роспотребнадзора вынесло постановление оштрафовать перевозчика на 25 тыс. руб.