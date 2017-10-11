Жители Свердловской области высоко оценили деятельность более 300 культурных организаций

В рейтинг вошли более 300 учреждений Свердловской области. Фото: Александр Зайцев

Министерство культуры Свердловской области подвело итоги независимой оценки качества услуг. Выяснилось, что жители Среднего Урала высоко оценивают деятельность учреждений культуры.

Как сообщает областной департамент информполитики, услуги организаций оценивались по таким критериям, как доступность для людей с ограниченными возможностями, удобство графика работы, доброжелательность персонала, наличие актуальной информации.

Согласно полученным данным, жители региона дали высокую оценку учреждениям культуры, расположенным в крупных городах (Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Новоуральске), а также в небольших населённых пунктах (посёлки Западный, Нейво-Шайтанский, Баранчинский, Лобва, село Аракаево). В целом в рейтинг вошли более 300 учреждений Свердловской области.

Заполнить анкету свердловчане могли на сайте регионального министерства культуры. Предполагается, что независимая оценка повлияет на улучшение качества услуг и станет мотивацией для организаций. Количественные результаты независимой оценки и региональный рейтинг уже опубликованы.