В Екатеринбурге осветили ещё шесть улиц

В сентябре было установлено 688 новых ламп. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге завершено строительство сетей освещения ещё на шести улицах. Осталось только оформить документы на передачу объектов в эксплуатацию.

Как сообщает официальный портал горадминистрации, темнота больше не страшна улицам Ломоносова на Уралмаше, а также Технической, Леваневской, Белякова, Решётской и Матросова в посёлке Семь Ключей.

Помимо этого, в сентябре было ликвидировано 112 неисправностей, вызывавших в том числе короткие замыкания, установлено 688 новых ламп, проложено 900 метров кабеля и 1000 метров воздушных проводов.