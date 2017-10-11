В России в сентябре объём выдачи ипотеки увеличился на 50%

В прошлом месяце было выдано около 100 тыс. кредитов. Фото: Алексей Кунилов

По предварительным данным аналитического центра АИЖК, в прошлом месяце российский ипотечный рынок продолжил расти. Было выдано около 100 тыс. кредитов на сумму 180-190 млн рублей, что больше на 50% относительно прошлого года.

Как сообщает пресс-служба АО «АИЖК», по данным Центрального банка РФ, за восемь месяцев текущего года выдано более 600 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. А в последние четыре месяца рост ипотечного рынка составляет не менее 38%. Средний размер выданного кредита - 1,83 млн рублей, тогда как в прошлом году — 1,7 млн рублей. В связи с условиями стабильных цен на жильё и снижением ставок ипотечных кредитов граждане страны могут позволить себе приобрести большую по размеру жилплощадь.

Как отмечают специалисты агентства ипотечного жилищного кредитования, на данный момент состояние ипотечного рынка надёжное и не вызывает беспокойства.

График выдачи ипотечных кредитов в 2016 и 2017 годах.

Ставки по выданным ипотечным кредитам с января 2016 год по август 2017 год.