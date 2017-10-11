Прощание с Агзамом Шарафиевым пройдёт 12 октября

Журналиста похоронят на кладбище в посёлке Исеть. Фото: "Егоршинские вести"

Прощание с главным редактором «Егоршинских вестей» Агзамом (Александром) Шарафиевым пройдёт 12 октября в 11:00 в екатеринбургском похоронном доме «Вознесение» (ул. Серафимы Дерябиной, 41а). Политик и журналист ушёл из жизни 9 октября.

Как рассказали «ОГ» в редакции газеты «Егоршинские вести», депутата городской думы Артёмовского похоронят на кладбище в посёлке Исеть.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», Агзам Шарафиев скончался в возрасте 61 года предположительно в результате скоротечной болезни. Свои соболезнования в связи с кончиной журналиста выразили глава Артёмовского городского округа Андрей Самочернов, депутаты думы округа и её председатель Константин Трофимов.