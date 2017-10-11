В Шарташском лесопарке вырубят опасные деревья

Работы по уборке старых, представляющих опасность деревьев начнутся в ближайшие дни. Фото: Нина Георгиева

В Шарташский лесопарк начали завозить технику к предстоящим санитарным рубкам старых, представляющих опасность деревьев. Для проведения работ были выбраны два подрядчика.

Как сообщает областной департамент информполитики, свердловская дирекция лестных парков подписала два государственных контракта на работы в лесопарке. Информация о них размещена на сайте госзакупок.

Один из подрядчиков проведёт уборку в прибрежной зоне на площади 152 гектара, что составит примерно 300 кубометров санированной древесины. Второй выполнит уборку 96 аварийных деревьев общим объёмом в 153 кубометра древесины. Работы по уборке деревьев начнутся в ближайшие дни.

Отмечается, что ликвидация старых и больных деревьев является важной частью дальнейшего благоустройства береговой линии. В будущем на очищенной местности предполагается сделать двухполосные вело-пешеходные дорожки с элементами ландшафтного дизайна и фонарным освещением, а также лавочки для отдыхающих, урны и биотуалеты.