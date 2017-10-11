"Откажитесь от икры, ананасов и амбиций": манифест Павла Дурова породил сетевой флешмоб

Манифест Павла Дурова вызвал бурную реакцию в соцсетях

Павел Дуров, создатель социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram, 10 октября, в день, когда ему исполнилось 33 года, рассказал, от каких вещей он отказался и от которых он рекомендует отказаться всем, кто занимается созиданием. Это алкоголь, мясо животных, таблетки и любые продукты фармацевтики, никотин и другие наркотические вещества, кофе, черный и зеленый чай, энергетики, фаст-фуд, сахар, газированные напитки, телевидение и его аналоги.

- Когда-нибудь я подробно опишу причины отказа от каждого из этих пунктов. Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание. Некоторые молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но ломаются под давлением социума. Им говорят: “Так принято", “Иначе нельзя", “Это неуважение". Я пишу это, чтобы показать: “так” можно. Если Вы ощущаете, что этот путь – правильный, игнорируйте Ваше окружение. Общество, традиции которого построены на самоотравлении, не имеет будущего. Мы вполне можем строить нашу жизнь и наш мир на других ценностях – ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия, – написал Дуров на своей странице в ВК.

За сутки эта запись набрала больше 41 тысячи лайков. В то же время стала поводом для шуток.

Пользователи соцсетей назвали список «новой версией семи смертных грехов», которую Дуров выпустил, вступив в "возраст Христа". Постепенно шутки переросли в забавный флешмоб "7 вещей, от которых я отказался". У кого-то в списках материальные вещи, как скажем, икра, ананасы, пицца или кровь младенцев. У кого-то – нематериальные – в том числе, рефлексия, амбиции, стрессоустойчивость, здравый смысл.