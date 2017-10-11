На сцене Свердловского драмтеатра пройдут гастроли Тбилисского русского театра им. А.С.Грибоедова

Сцена из спектакля «Холстомер. История лошади».

15 и 16 октября Свердловский театр драмы примет на своей сцене Тбилисский академический русский драматический театр им. А.С. Грибоедова – старейший русский театр за пределами России.

Театр покажет спектакль по повести Льва Толстого «Холстомер. История лошади». Это своего рода посвящение великим деятелям культуры Георгию Товстоногову и Евгению Лебедеву, творческий путь которых начинался именно в Грузии, а этот спектакль стал особой вехой в их творческой биографии.

Художественный руководитель театра и режиссёр спектакля Автандил Варсимашвили говорит со зрителем о мудрости, обретенной через испытания, о любви и сострадании, и, наконец, о благородстве. Эта тема считывается, прежде всего, в режиссёрской трактовке образа главного героя – мерина Холстомера, в финале жизни вспоминающий всю свою непростую судьбу. Стоит отметить, что в постановке театра Грибоедова, в отличие от работ других коллективов, образ Холстомера «разыгрывают» трое исполнителей: старого мерина играет Валерий Харютченко, в роли жеребёнка – актёр Лаша Гургенидзе, а Иванэ Курасбедиани представляет своего героя в расцвете сил – счастливого победителя, позднее загнанного обожаемым хозяином. В 2013 году спектакль был удостоен Гран-при XI Международного форума театрального искусства «Золотой Витязь» (Москва).

Добавим, что Тбилисский академический русский драматический театр им. А.С. Грибоедова основан в 1845 году. В своё время на сцене театра выступали настоящие театральные звёзды - Мария Савина, Полина Стрепетова, Вера Комиссаржевская, Александр Сумбаташвили-Южин, Павел Луспекаев, Арчил Гомиашвили.