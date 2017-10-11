Макаровский мост в Екатеринбурге почти готов к распилу

Рабочим предстоит переложить все сети высокого давления и усилить конструкцию моста. Фото: Владимир Мартьянов

Макаровский мост в Екатеринбурге почти готов к распилу. Сегодня там уложили новые трамвайные рельсы и продолжили перенос газопровода.

Напомним, ширину моста с левой стороны собираются сократить на треть посредством распила по частям. Ранее предполагалось, что опоры будут взрывать.

Как рассказали "ОГ" в пресс-службе администрации Екатеринбурга, работы идут по графику и должны быть закончены к 23 октября. Рабочим предстоит переложить все сети высокого давления и усилить конструкцию моста.

При этом пешеходы по-прежнему могут перебраться по Челюскинцев с одного берега Исети на другой, обходя закрытые участки ремонтных работ. А вот для автомобилей и общественного транспорта движение по мосту закрыли полностью, из-за чего в центре города случился временный транспортный коллапс.