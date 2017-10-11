В Екатеринбурге передано в суд дело серийного грабителя салонов связи

Мужчину подозревают в грабеже и трёх разбойных нападениях на салоны сотовой связи. Фото: Александр Исаков

Екатеринбургские полицейские закончили производство по уголовному делу в отношении серийного грабителя салонов сотовой связи. Добычей подозреваемого стали более 640 тысяч рублей.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УВД Екатеринбурга, перед судом предстанет 29-летний местный житель. Его подозревают в грабеже и трёх разбойных нападениях на салоны связи. Установить личность и местонахождение злоумышленника сыщикам удалось в марте 2017 года. Он был задержан полицейскими в Нижнем Тагиле.

Как выяснилось в ходе допроса, грабить салоны связи мужчина начал в январе 2017 года. При этом, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение серии имущественных преступлений.

По версии следствия, первое ограбление было совершено 18 января в салоне связи на ул. Баумана. Подозреваемый в открытую похитил имущество на 75 тыс. рублей. 28 января он совершил ещё два разбойных нападения на аналогичные салоны с интервалом в час. Сначала на ул. Восточной, 158, а затем на Победы, 70Б. 9 февраля злоумышленник объявился в Челябинске, где совершил очередное разбойное нападение на салон связи, расположенный на улице Братьев Кашириных, 103. Добычей подозреваемого стало имущество на сумму более 300 тыс. рублей.

Теперь уголовное дело в отношении серийного грабителя передано в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.