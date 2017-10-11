В Исетское водохранилище выпустят 72 тысячи ценных мальков

Всего за четыре года сюда выпустят более 258,5 тыс. особей ценных пород рыб. Фото: областной департамент информполитики

В Исетское водохранилище выпустят 72 тыс. мальков рыб ценных пород. Масштабное зарыбление водоёма состоится 12 октября.

Как сообщает областной департамент информполитики, выпуск мальков проведут Энергетики Среднеуральской ГРЭС. В общей сложности в водохранилище запустят 51 806 особей белого толстолобика и 20 000 молоди белого амура.

Ожидается, что в зарыблении примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, а также директор филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Дмитрий Казарин.

Вес каждого малька составляет всего около 20 граммов. При этом уже через три года рыба прибавит в весе до 1,5 кг. Выпущенные в водоём растительноядные рыбы будут способствовать улучшению качества воды за счёт поедания фитопланктона и очищения водохранилища от лишней растительности.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее на Среднем Урале уже были зарыблены Волчихинское и Новмариинское водохранилища. В общей сложности, Минприроды Свердловской области проведёт в Год экологии зарыбление десяти водоёмов. На эти цели выделено 617,5 тыс. рублей.

Нынешний запуск мальков в Исетское водохранилище завершает реализацию пятилетнего плана по зарыблению данного водоёма. Всего за четыре года сюда выпустят более 258,5 тыс. особей ценных пород рыб.