По данным исследований, 20% заёмщиков имеют по два кредита, а около 12-15% - более двух. Фото: Александр Исаков

Каждый четвёртый кредит в России не выплачивается вовремя. При этом займы имеют 40% платёжеспособного населения.

Об этом пишет ТАСС со слов директора Института социологии РАН Михаила Горшкова. При этом, по данным исследований, 20% заёмщиков имеют по два кредита, а около 12-15% - более двух.

"У нас не понимают, как управлять кредитами, это ведь серьёзные навыки и знания. Когда будет культура экономического поведения у населения России с кредитами - это вопрос, в том числе и для государственных чиновников", - заявил социолог.