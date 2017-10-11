В России на 31% выросли продажи люксовых автомобилей

По данным аналитического агентства «Автостат», за август текущего года в России было продано 119 автомобилей сегмента Luxury, что на 31% больше, чем в прошлом году. Наибольшим спросом у покупателей пользовалась модель Mercedes-Benz Maybach S-Class.

Сообщается, что лидером продаж в августе стала модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, на которую приходится более 40% рынка роскошных автомобилей. Её приобрели 49 российских автолюбителей. На втором месте находятся автомобили Maserati (продано 39 единиц). На третьем месте – Bentley (15 единиц). Также в список вошли Rolls-Royce (6 единиц), Lamborghini (5 единиц), Ferrari (3 единицы) и Aston Martin (2 единицы).

Отмечается, что более 60% всего объёма рынка люксовых автомобилей приходится на Москву и Подмосковье, где реализовано 75 экземпляров.