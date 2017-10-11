Россельхозбанк поддержал уральских аграриев на 1,8 миллиарда рублей

Россельхозбанк за текущий год направил в Свердловскую область 1,8 миллиарда рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Из них 489,29 миллиона рублей были выданы по особой льготной ставке - не более 5% годовых, сообщает областной департамент информполитики.

Как заявила заместитель председателя правления банка Оксана Лут, Свердловская область является приоритетной для банка, а сотрудничество с предприятиями АПК региона - перспективным. В дальнейшем планируется упростить процедуру и сроки рассмотрения заявок - причём как в рамках коротких, так и длинных инвестиционных кредитов, а также увеличить количество кредитуемых предприятий из сферы АПК.

Добавим, что на сегодня общая сумма предоставленных области кредитов составляет 4,2 миллиарда рублей.