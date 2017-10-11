Центр Екатеринбурга встал в сплошную пробку

Автомобилисты отмечают, что последний раз центр города превращался в одну большую пробку перед новогодними праздниками. Фото: скриншот "Яндекс-карты"

Из-за перекрытий улиц в центре Екатеринбурга, в том числе - Макаровского моста, сегодня вечером автомобилисты попали в настоящий транспортный коллапс. Как сообщает сервис "Яндекс.Карты", сейчас ситуация на дорогах города оценивается в 7 баллов.

Основной трафик наблюдается в центре города - тут и раньше возникали затруднения, но в таком масштабе - только в преддверии новогодних праздников. Стоят машины на всём протяжении проспекта Ленина, медленнее всего движутся автомобилисты от Гагарина до Карла Либкнехта. Традиционная картина на улице Восточной - там транспорт движется со скоростью 3 км/ч от Короленко вплоть до Большакова. С трудом можно проехать и по Куйбышева от Восточной до Московской. на Малышева от Софьи Ковалевской до кольца у БЦ "Высоцкий". Постоять придётся на Свердлова - Карла Либкнехта от улицы Братьев Быковых до проспекта Ленина. Стоит улица Уральская от Учителей до Блюхера. Из-за перекрытия Макаровского моста не первый день серьёзные затруднения наблюдаются на улицах Гражданской, Стрелочников и Готвальда в сторону Сортировки.