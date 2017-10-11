Тренерский штаб ФК «Урал» пополнил испанский специалист по физической подготовке

Тренерский штаб футбольного клуба «Урал» пополнил специалист по физической подготовке — испанец Хесус Пуэнте Солана. 37-летний тренер уже приступил к работе с командой.

Ранее на этой должности работала Елена Афанасьева, но, как отметили в клубе, теперь основную работу будет выполнять Хесус Солана. Однако информации о том, что Афанасьева покидает клуб, пока нет.

Хесус Пуэнте Солана свою тренерскую карьеру начинал в «Уэске», выступающей в испанской Сегунде — второй по силе дивизион. Параллельно прошёл специальные курсы и получил лицензию УЕФА, позволяющую работать тренером по физической подготовке в профессиональных клубах. До перехода в «Урал» испанский специалист работал в ФК «Верия» из высшего дивизиона чемпионата Греции.