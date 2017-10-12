В Екатеринбурге минувшей ночью сгорели два частных дома на Сортировке

В Екатеринбурге в ночь на 12 октября сгорели два частных дома на Сортировке по улице Коммунальная. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Установлено, что есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В результате пожара сгорела кровля, повреждено чердачное перекрытие частного жилого дома на одном участке, а также обгорел кузов автомобиля Daewoo Nexia, испорчены кровля, чердачное перекрытие, внутренние перегородки и домашнее имущество в частном жилом доме на втором участке.

- Сообщение о возгорании частных домов на двух участках поступило в диспетчерскую в 20:09 11 октября. На тушение пожара выезжали 30 огнеборцев на семи спецмашинах. Открытое горение удалось ликвидировать в 21:33, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 1:48, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.