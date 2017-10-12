Пользователи Facebook и Instagram заметили сбои в работе социальных сетей. Фото: Александр Зайцев

Пользователи Facebook и Instagram со всего мира заметили сбои в работе социальных сетей. Проблемы начались ещё вчера, 11 октября, около 20:00. Устранить их удалось сегодня, 12 октября, к утру, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

Сбои в работе социальных сетей затронули в основном пользователей Великобритании, Германии, Италии, Польше, Индии, Японии, США, Бразилии. В Facebook возникали проблемы при попытке отправить сообщение в Facebook Messenger, поделиться материалами со сторонних сайтов, также было невозможно создать новую запись. Пользователи Instagram жаловались на сбои при обновлении ленты новостей.

Ранее официальный представитель компании Facebook, отвечая на запрос ТАСС, сообщила: "Мы осведомлены о том, что в у некоторых людей имеются трудности с доступом к Facebook и Instagram. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу".