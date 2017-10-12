Сегодня астероид 2012 ТС4 максимально сблизится с Землёй. Фото: NASA

Сегодня, 12 октября, астероид 2012 ТС4 максимально сблизится с Землёй. Он пролетит на расстоянии 42 тыс. км от нашей планеты. Это чуть более одной десятой расстояния до Луны, и чуть более высоты орбиты некоторых спутников связи, сообщают в NASA.

Ожидается, что сближение с астероидом диаметром 13 метров произойдёт в утренние часы. Учёные по всему миру будут наблюдать за ним, дистанционно определять его состав и выяснять, вращается ли он во время полёта.

В сообщении NaSA отмечается, что приближающийся астероид не представляет опасности для людей. Однако он пролетит достаточно близко к Земле на огромной скорости. Его размеры сравниваются с челябинским метеоритом, который упал на нашу планету в феврале 2013 года.

Добавим, астероид 2012 TC4 был открыт в 2012 году. Затем он пропадал из поля зрения учёных на пять лет, и лишь недавно был вновь обнаружен. Ожидается, что после сближения с Землёй он не приблизится ещё в течение следующих 100 лет.

Напомним, в начале октября астероид 2017 SX17 размером с автобус пролетел на расстоянии 87 тыс. км от Земли. Учёным удалось его обнаружить лишь незадолго до этого, 24 сентября