Телеведущий Андрей Малахов основал телекомпанию "ТВ Хит", она уже зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц. Об этом сообщает журнал StarHit, редактором которого является тележурналист.

Компании будет заниматься производством телепроектов. Установлено, что доля Андрея Малахова в уставном капитале телекомпании составляет 50%, остальными 50% владеет продюсер и медиаменеджер Александр Митрошенков. Генеральным директором "ТВ Хит" назначена Александра Новикова, телеведущий значится генеральным продюсером.

Напомним, Андрей Малахов на данный момент ведёт программу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", куда он перешёл спустя 25 лет работы на Первом канале.