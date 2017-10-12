Свердловская область стала центром Российско-Итальянского сотрудничества

Одной из тем, которую обсуждали эксперты, стало материально-техническое обеспечение нефтегазовой отрасли. Фото: Александр Азмуханов

Сегодня впервые в Свердловской области началась встреча правительственной Российско-Итальянской рабочей группы по сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. Россию представляет директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ Максим Паршин. Итальянскую делегацию возглавил директор департамента интернационализации и продвижения торговли Минэкономразвития Италии Фабрицио Лучентини.

В форуме принимают участие главы администраций регионов Италии, бизнес-объединений и свыше 100 итальянских предпринимателей. С российской стороны участие в заседании примут представители крупнейших российских компаний, банковских структур, малого и среднего предпринимательства и органов власти регионов: Москвы, Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Ставропольского края, Иркутской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской и других областей.

- Надо сказать, за последние годы торговый оборот между Италией и Свердловской областью сильно сократился. Например, если в 2008 году он составлял 743 млн долларов, то в 2016 – всего 227 млн. Экспорт среднеуральских товаров с 2012 года упал в три раза, импорт долгое время оставался примерно на одном уровне и даже рос, но и он в прошлом году сократился в два раза, сказал глава Уральской Торгово-Промышленной Палаты Андрей Беседин.

Напомним, в июне 2017 года на встрече губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в России Чезаре Мария Рагальини, был подтвержден стабильный характер сотрудничества Италии и Свердловской области и отмечены хорошие перспективы для развития кооперационного инвестиционного взаимодействия.