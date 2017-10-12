C жителей Свердловской области взыщут 5,2 миллиарда рублей за неоплаченные тепло и горячую воду

За несвоевременную оплату квитанций долг вычтут из зарплаты. Фото: Алексей Кунилов

Жители Свердловской области задолжали энергетикам 5,2 миллиарда рублей за теплоснабжение и горячую воду. Поставщик ресурсов "ЭнергосбыТ Плюс" начал претензионно-исковую работу в отношении неплательщиков.

Иски предъявят тем, кто не платил по счетам два и более месяца. Необходимые суммы будут удержаны с зарплатных карт должников, при этом к ним добавят расходы на судебное разбирательство и исполнение решений.

Как отмечает пресс служба ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", самые большие долги накопили жители Екатеринбурга (3,6 млрд рублей), Первоуральска (538 млн рублей), Нижней Туры и Лесного (945 млн рублей).

Добавим также, что каждый месяц энергетики подают в суд около 4 тысяч исков и возвращают более 7 млн рублей.