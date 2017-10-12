На место прибыли 8 единиц техники и 25 человек личного состава. Фото: Александр Зайцев

Более тридцати екатеринбуржцев оказались заблокированы в доме из-за вспыхнувшего пожара. Людей спасали из окон здания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, сообщение о загоревшемся доме на улице Центральной поступило ночью в 00:41. Тринадцать человек успели эвакуироваться самостоятельно, остальным требовалась помощь - огонь повредил деревянную лестничную клетку на первом и втором этажах.

На место прибыли 8 единиц техники и 25 человек личного состава. Людей выводили по лестничным маршам при помощи спасательных устройств и по трёхколенным пожарным лестницам, которые установили в окна здания. Из пожара был спасён 31 екатеринбуржец, в том числе семеро детей, один жилец пострадал.

Спустя полчаса огонь был ликвидирован. Он успел повредить 50 кв.м площади дома, включая межэтажное перекрытие.