В Свердловской области уменьшился размер средней заработной платы

На август текущего года размер средней зарплаты составил 32 тыс. 049 рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области фиксируется снижение заработной платы. На август текущего года её средний размер составил 32 049 рублей, что на одну тысячу рублей меньше, чем в июле.

По данным Свердловскстата, в августе оплата труда сократилась на 2 тыс. рублей у организаций, работающих в сфере обрабатывающей промышленности. Почти на 5,5 тыс. рублей уменьшился заработок в финансовой и страховой сфере. Помимо этого, снижение произошло в энергетике.

Вместе с тем отмечается рост среднего заработка в областях культуры, спорта, досуга и развлечений, гостиниц и общепита. Причина таких изменений не указана, однако можно предположить, что перемены связаны с временем отпусков.