Семьи счастливы: из съёмных квартир они наконец переезжают в собственные. Фото: Павел Ворожцов

60 детей-сирот получили квартиры в ЖК "Рудный", сообщает областной департамент информполитики. Спустя пять лет жильё перейдёт в их собственность - при условии бережного содержания и своевременной оплаты коммунальных услуг.

Новоселье состоялось в рамках реализуемой в Свердловской области программы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На строительство квартир в ЖК "Рудный" общей площадью 2194 кв.м был направлен 121 миллион рублей.

Счастливых горожан поздравили заместитель директора Фонда жилищного строительства Людмила Коломина и Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «У вас теперь есть первоначальный капитал – квартира в Екатеринбурге. Это многое значит. Начинайте жить по-настоящему. Берегите свое жильё», – сказала омбудсмен.

Добавим, что за текущий год жильё по программе получили уже 525 детей-сирот. Ещё 350 человек смогут въехать в новые квартиры до конца года.