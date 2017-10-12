В Екатеринбурге задержаны угонщики иномарок

Сотрудники полиции уральской столицы задержали подозреваемых 29 и 35 лет в серии хищений иномарок. Они уже сознались в двух кражах автомобилей в октябре и декабре 2016 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Установлено, что первый преступный эпизод произошёл 26 октября. Тогда подозреваемые завладели припаркованным у дома на улице Онежской Toyota Camry. Второй - произошёл 2 декабря на улице Шварца. Злоумышленники похитили Hyundai Solaris. Общая сумма ущерба потерпевшим составила миллион рублей.

- После ряда сообщений от екатеринбуржцев об угонах иномарок оперативники УМВД начали работу по установлению личностей и местонахождения преступников. В результате были задержаны двое безработных и ранее судимых за имущественные преступления местных жителя. Одного из них арестовали, другой подписал подписку о невыезде, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Добавим, расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража) продолжается. Сотрудники полиции проверят подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.