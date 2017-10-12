В Екатеринбурге открывается выставка к 105-летию оперного театра

На выставке «Городской театр. История проекта» гости и жители столицы Урала увидят уникальные экспонаты, позволяющие проследить историю возведения здания. Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга

Сегодня, 12 октября, в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) откроется выставка, посвящённая 105-летию Екатеринбургского театра оперы и балета. Посетителей музея познакомят с историей строительства театра.

Как сообщает пресс-служба Музея истории Екатеринбурга, на выставке «Городской театр. История проекта» гости и жители столицы Урала смогут проследить историю возведения здания театра.

Для возведения театра был выбран архитектор из Кисловодска Владимир Семёнов, впоследствии ставший автором Генерального плана реконструкции Москвы 1935 года. Проект под названием «Светлана» ориентировался на знаменитые Венский и Одесский театры. Позднее уральский архитектор Константин Бабыкин внёс элементы ренессанса и барокко. Впервые в Екатеринбурге был применён железобетон, который сделал возможным необычную форму зрительного зала и обеспечил великолепную акустику. На строительство городского театра было потрачено 300 тыс. рублей, что составляло тогда третью часть городского бюджета.

Напомним, сегодня, 12 октября, Екатеринбургскому театру оперы и балета (ул. Ленина, 46 а) исполняется 105 лет. К этому юбилею также вышла книга журналиста Марины Романовой под названием «Театр мечты. Новый век оперы и балета Екатеринбурга».