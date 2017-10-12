В "Одноклассниках" стартовало голосование за артистов для новогоднего шоу на Первом канале

ТОП-5 лидеров на момент написания новости. Фото: приложение для голосования

В социальной сети "Одноклассники" стартовало голосование за артистов для традиционного новогоднего шоу на Первом канале. Пользователи могут выбрать трёх любимых исполнителей из предложенных ТОП-60, которых они хотят видеть в эфире в ночь на 1 января 2018 года.

Кроме того, пользователи социальной сети могут вписать имя артиста, которого не оказалась в шорт-листе. Отмечается, что ТОП-60 составлен на основе треков, которые чаще всего слушают в "Одноклассниках". Среди них есть как постоянные участники новогоднего шоу на федеральном канале (Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Ирина Алегрова, Полина Гагарина, Ани Лорак), так и новички ("Грибы", Jan Khalib, Мот, Пицца, Carla's Dreams).

Голосование продлится до 30 октября. После подведения итогов лидеров пригласят на съёмки новогоднего шоу.

Добавим, на момент написания новости ТОП-5 лидеров вышли: Григорий Лепс с песней "Самый лучший день" (1 453 глооса), группа "Ленинград" - "В Питере пить" (1 200), Наргиз - "Вдвоём" (1 151), Ани Лорак - "Ты ещё любишь" (1 014), Alekseev - "Океанами стали" (1 004). У других исполнителей пока менее тысячи голосов.