Свердловские предприятия продолжают загрязнять водоёмы сточными водами

Прокуратура ЗАТО город Лесной выяснила, что ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» производит сброс сточных вод с превышением концентрации загрязняющих веществ. Фото: Александр Зайцев

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Прокуратура Свердловской области установила значительные нарушения при сбросе сточных вод в реки региона. Выявлены несоблюдение требований Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, была проведена проверка исполнения законодательства об охране и использовании водных объектов. По её итогам, прокуратура ЗАТО город Лесной выяснила, что ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» производит сброс сточных вод в реки Тура, Большая Именная и Нижне-Туринское водохранилище с превышением концентрации загрязняющих веществ таких как: амонийный азот (в 43 раза), хлорофторм (в 7 раз), нитриты (в 18 раз), фосфаты (в 8 раз) и иные.

Руководство компании привлечено к административной ответственности, выписан штраф на сумму 170 тыс. рублей.

Аналогичные ситуации выявлены при организации сбросов в реки: Исеть (ОАО «Завод «Исеть»), Ница (МУП МО г. Ирбит «Водоканал-Сервис»); болото Молебское (ООО «Птицефабрика «Среднеуральская»), Черноисточинское водохранилище (ООО «Водоканал-НТ») и другие водные объекты региона.

По результатам проверочных работ за год показатель негативного воздействия на природу сократился примерно на 616 млн. куб. метров воды.