Власти Испании потребовали от Каталонии прояснить ситуацию с независимостью до 16 октября. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление председателя правительства страны Мариано Рахой, выступившего накануне в парламенте.

Власти Каталонии должны дать ответ на вопрос, была ли объявлена независимость, до 10:00 (13:00 по уральскому времени) 16 октября. Если ответ будет утвердительным или его не будет, правительству автономии необходимо будет в срок до 19 октября отменить декларацию и исправить ситуацию.

Напомним, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали документ о независимости Каталонии от Испании 10 октября и приостановили её действие до переговоров с Мадридом. Однако власти Испании исключают любые переговоры о данной ситуации.

Ранее в автономии прошёл референдум о независимости Каталонии прошёл 1 октября. За отделение высказались 90,09% участников или более двух млн человек. При этом король Испании Фелипе VI назвал проведённый референдум незаконным и отметил, что регион продемонстрировал "неприемлемое неподчинение".