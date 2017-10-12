Семинары для родителей, воспитывающих детей с нарушениями развития, пройдут 16 октября с 15:00 до 18:00. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге пройдут бесплатные мастер-классы по воспитанию детей с нарушениями развития. Посетить их можно будет 16 октября в рамках Конгресса памяти нейропсихолога А.Р. Лурия.

Сам Конгресс стартует в УрФУ уже завтра, 13 октября. Как сообщает пресс-служба вуза, учёные со всего мира обсудят здесь методики работы с детьми с нарушениями развития, вопросы обучения школьников и подростков, а также проблемы более взрослого населения, связанные с различными заболеваниями, дефектами памяти и алкогольной зависимостью.

В выходные запланированы выступления специалистов с докладами, а в понедельник корпус УрФУ на Ленина, 51 распахнёт двери для всех жителей Екатеринбурга, желающих попасть на бесплатные мастер-классы. На них психологи расскажут о взаимодействии родителей с детьми и влиянии этого на их развитие, помогут понять, зачем нужны «песочные сказки» в коррекции детей, а также пригласят на практикум визуального мышления.

Семинары для родителей пройдут с 15:00 до 18:00. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, чтобы оформить пропуск на вахте вуза. С номерами аудиторий и полной программой Конгресса можно ознакомиться по ссылке.