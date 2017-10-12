Материалы "ОГ" - в тройке лучших регионального этапа конкурса финансовой журналистики "Рублёвая зона"

Сюжет Новости редакции «ОГ»

Просматривая эту рубрику вы всегда будете частью нашей редакции!

"Областную газету" отметили за серию материалов по темам экономики, бизнеса и финансовых рынков в номинации "Лучшее региональное общественно-политическое, деловое СМИ". Свои работы на конкурс представил обозреватель отдела "Регион" Александр Азмуханов.

Теперь коллектив редакции "ОГ" приглашён на церемонию награждения победителей осенней сессии регионального конкурса финансовой журналистики "Рублёвая зона", которая состоится 27 октября в Президентском Центре Б.Н. Ельцина.

Региональный конкурс финансовой журналистики "Рублёвая зона" проводится с 2014 года дважды в год в различных городах России. Предыдущие сессии прошли в Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Воронеже. Конкурс включён в программу официальных мероприятий государственного праздника "День финансиста".

Генеральный партнёр конкурса - Союз журналистов России.