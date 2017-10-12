Злостных неплательщиков алиментов вычеркнут из жизни

Неплательщики алиментов, которых судебным приставам не удается разыскать в течение года, будут признаны судом "безвестно отсутствующими". Такая норма содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму правительством РФ. Детям в таком случае положены пенсии по потере кормильца, должников же уволят с работы и снимут с регистрационного учета.

Проект поправок к закону "Об исполнительном производстве" и Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК) РФ разработал Минюст. Суть нововведений сводится к возможности признания в судах "безвестно отсутствующими" должников по алиментам, которых приставы не могут найти в течение года и более. Сейчас в подобных случаях суды обычно отказывают заявителям: согласно ГПК, судья обязан запрашивать информацию лишь у органов внутренних дел, а там данных о розыске неплательщика нет.

Согласно отчету Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, в 2016 году на исполнении службы находилось 1,6 млн производств о взыскании алиментов на общую сумму 176,3 млрд руб. При этом около 50 тыс. производств оставались незавершенными более года.

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников считает законопроект любопытной и хорошей идеей.