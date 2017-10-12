"ОГ" предупреждает читателей о начале сильных магнитных бурь

Сюжет Новости редакции «ОГ»

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Уральцев ожидают сильные магнитные бури , об этом сегодня пишет "Областная газета" на тематической странице "Здоровье уральцев".

В номере "ОГ" за четверг вышли сразу две тематические страницы. На полосе "Здоровье уральцев" обозреватели разбираются, почему медико-социальная экспертиза по определению степени инвалидности превращается для пациентов в девять кругов ада, а также почему предупреждают читателей о начале сильных магнитных бурь.

Тематическая страница "Дом.Сад.Огород", особо любимая нашими читателями, сегодня рассказывает о забытых технологиях увеличения урожая в 2 раза. В рубрике "В гостях у…" можно узнать о том, как скульптору Александру Самвелу удалось создать в Екатеринбурге собственный храм искусств, в саду которого растут розы (даже в октябре) и канадские клёны.