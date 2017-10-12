Кремль объявил о поиске молодых управленцев

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса «Лидеры России». По словам Кириенко, целью отбора станет «выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны», которые уже обладают управленческими компетенциями.

С 11 октября начал работать сайт «Лидерыроссии.рф», где можно подать заявку на участие в конкурсе. Это может сделать любой россиянин не старше 50 лет, обладающий опытом управленческой деятельности не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет будут действовать облегченные условия. Конкурс пройдет с октября по февраль 2018 г. С 24 ноября пройдут региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, в феврале состоится финал для 100 лучших участников в Москве. По итогам конкурсного отбора планируется отобрать примерно 2400 участников (по 300 на федеральный округ).

По словам Сергея Кириенко, победа в конкурсе не означает, что участник сразу будет назначен на ту или иную должность на государственной службе. Желающие смогут попасть в кадровый резерв госслужащих или принять участие в дальнейшем обучении.

Напомним, за последние три недели ушли в отставку губернаторы десяти регионов — на должности исполняющих обязанности назначены политики, которые значительно младше своих предшественников

Проект по отбору кадров на «федеральном, общенациональном уровне» Владимир Путин анонсировал на встрече с вновь избранными губернаторами в сентябре. Он также отметил, что среди них много молодых политиков, и это неслучайно:

— Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, это говорит о том, что люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны.