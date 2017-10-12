Свердловский кабмин утвердил рост доходов бюджета на 1,9 миллиарда рублей в 2017 году

Свердловский кабмин утвердил рост доходов бюджета на 1,9 миллиарда рублей в 2017 году. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский кабмин утвердил рост доходов и увеличение расходов казны на 1,9 млрд руб. в 2017 году. Постановление о корректировке бюджета принято на очередном заседании регионального правительства сегодня, 12 октября, сообщает областной департамент информполитики.

Таким образом, доходы областного бюджета на нынешний год увеличиваются до 205,9 млрд руб. Из них налоговые и неналоговые доходы - на 1,4 млрд руб., безвозмездные поступления - на 500 млн руб. Предлагается увеличить расходы региональной казны, которые составят 219,5 млрд руб.

- Изменения обеспечат дополнительное финансирование таких сфер, как здравоохранение, культура, спорт, расширят инвестиционную привлекательности региона, - отметила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Отметим, расходы в сфере здравоохранения увеличатся на 863,2 млн руб. Средства пойдут на погашение учреждениями кредиторской задолженности и на реализацию майских указов Президента РФ по зарплатам младшего медицинского персонала.

Расходы на поддержку культуры увеличиваются на 378,6 млн руб. Средства будут выделены на поддержку материально-технической базы, проведение мероприятий, в том числе посвящённых 100-летию памяти святых Царственных страстотерпцев. Предполагается повышение средней зарплаты работников свердловских учреждений культуры. На 304,4 млн руб. увеличится финансовая поддержка спорта. Деньги направят в том числе на вознаграждение свердловских спортсменов и тренеров.

Ещё 200 млн руб. планируется направить на субсидии местным бюджетам для переселения граждан из ветхого жилья, 200 млн руб. - на увеличение резервного фонда правительства Свердловской области, 140 млн руб. - на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципалитетов.