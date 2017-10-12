Свердловская область представит четыре турпроекта на всероссийском конкурсе «Маршрут года»

Карта-путеводитель была разработана Центром развития туризма Свердловской области в честь 70-летия победы. Фото: страница скачивания карты-путеводителя

В Ульяновске подвели итоги региональной туристической премии «Маршрут года». Всего в финал конкурса вышли 117 проектов из 16 регионов страны, четыре из которых представлят Свердловскую область.

Как сообщает пресс-служба областного департамента информполитики, в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» победителем стала карта-путеводитель для самостоятельных путешествий — «Боевая и трудовая Слава Урала». ТИЦ Нижнего Тагила признан лучшим муниципальным туристско-информационным центром. Номинацию «лучший туристический путеводитель» получил проект «Малахитовая лента». Дополнительное право выйти в финал заслужил проект «От нянь к пель-нянь» в историко-этнографическом парке «Земля предков».

Отмечается, что благодаря путеводителю «Боевая и трудовая Слава Урала» туристы могут выбрать один из десяти предложенных туров и посетить наиболее интересные исторические и промышленные объекты, связанные с военным Уралом. Турмаршрут был разработан Центром развития туризма Свердловской области в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Он проходит по Екатеринбургу, Верхней Пышме и Нижнему Тагилу. Также на карте присутствуют адреса и телефоны гостиниц, где путешественники могут отдохнуть.

Заполучить такую карту-путеводитель можно совершенно бесплатно в офисе Центра развития туризма (Екатеринбург, 8 Марта, 13), на информационных стойках аэропорта Кольцово и железнодорожном вокзале Екатеринбурга или скачать.

Патриотический маршрут — «Боевая и трудовая Слава Урала».