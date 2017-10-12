Банк России выпустил банкноты 200 и 2000 рублей с символами Дальнего Востока и Севастополя

Новая банкнота в 2 000 рублей с символами Дальнего Востока. Фото: пресс-служба Банка России

Банк России сегодня, 12 октября, вводит в обращение банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей. Символы для них выбирали три миллиона россиян в 2016 году, сообщается на сайте регулятора.

Основной цвет купюры в 200 рублей – зелёный. На ней размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.

Банкнота номиналом 2 000 рублей выполнена в синем цвете. На её лицевой стороне изображён мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области.

Отметим, в банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих людей.

Фото: пресс-служба Банка России

Напомним, в конкурсе по выбору символов на новые купюры принимали участие екатеринбургские Дом Севастьянова и гостиница Исеть. По итогам второго этапа конкурса символы Екатеринбурга не попали в число финалистов.