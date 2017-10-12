В Гималаях обнаружено 200 средневековых скульптур, созданных неизвестным ранее народом

В Гималаях нашли 200 средневековых скульптур, созданных неизвестным ранее народом. Российские учёные обнаружили древние святилища в труднодоступном районе Гималаев на границе Индии и Пакистана.

Как пишут "РИА Новости", о находке заявил замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин. По его словам, поиски учёных в экспедиции безрезультатно длились уже третий год - и вот внезапно увенчались успехом, о котором никто не мог и помыслить.

Найденные ими два ритуальных комплекса, расположенных высоко в горах, включают в себя два святилища и 200 фигур всадников - все они выполнены в единой стилистике и богато украшены резьбой. Там же были обнаружены источники воды и каменные сооружения, связанные со статуями.

Анализ убранства коней и некоторых декоративных элементов позволил установить, что скульптуры были созданы в эпоху раннего Средневековья. Однако в индийской иконографии нет ничего подобного - и учёным только предстоит выяснить, что за популяция могла оставить в Гималаях такой загадочный след.

"Специфика фигур в том, что порой на лошади сидит не один человек, а два, три или четыре. То есть это воплощение каких-то мистерий и мифов, которые ещё предстоит прочесть, - сказал Вячеслав Молодин.

Фото каменных всадников можно посмотреть по ссылке.