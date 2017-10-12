В Екатеринбурге до 20 октября по ночам будут закрывать проезд к площади 1905 года

В Екатеринбурге до 20 октября по ночам будут закрывать проезд к площади 1905 года. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге по ночам будут закрывать проезд к площади 1905 года. Ограничения будут действовать с 22:00 до 6:00 до 20 октября, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Перекрытия связаны с масштабным ремонтом дорог в городе. Рабочим осталось благоустроить пешеходные зоны, въезды и выезды.

По ночам будет перекрываться чётная сторона проспекта Ленина в районе проезда к дому №9 на улице Вайнера и на перекрёстке с переулком Банковским. Движение будет ограничено также на нечётной стороне улицы, в районе перекрёстка с улицей Вайнера.