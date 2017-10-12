На поддержку свердловских учреждений культуры выделят более 70 миллионов рублей

Решение выделить средства на поддержку учреждений культуры было принято на сегодняшнем заседании правительства Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

В 2017 году региональные центры и дома культуры получат 71,5 млн рублей на ремонт и приобретение необходимого оборудования. Деньги будут выделены из областного бюджета.

Как сообщает областной департамент информполитики, решение выделить средства было принято на сегодняшнем заседании правительства Свердловской области.

«Средства будут выделены по результатам двух конкурсов, объявленных министерством культуры. Отрадно, что 71,5 миллиона рублей будет выделено 16 городским округам на укрепление материально-технической базы, на приобретение специального оборудования для учреждений культуры, а также музыкальных инструментов», — отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Отмечается, что на капремонт будет выделено более 23 млн рублей для Ачитского районного дома культуры и более 1,5 млн рублей для Горноуральского центра культуры. Помимо этого, более 4,6 млн рублей будут направленны на покупку компьютеров и программного обеспечения для библиотек, подключение их к интернету, а также оцифровку и комплектование книжных фондов.

Напомним, что сегодня, 12 октября свердловский кабмин утвердил рост доходов бюджета на 1,9 миллиарда рублей в 2017 году на заседании регионального правительства.