В Свердловской области будут добывать руду для космических кораблей

Использование современных технологий ВНИИХТ "Росатома" позволит добывать руду в промышленных масштабах и получать необходимые бериллиевые концентраты для последующей отправки на предприятия «Ростеха», «Росатома» и «Роскосмоса». Фото: Павел Ворожцов

ВНИИХТ «Росатома» и обособленное подразделение Калининградского янтарного комбината «Малышева» займутся внедрением технологий по выработке металлического бериллия. До сих пор он не производился в России, и страна зависела от поставок из Китая и Казахстана.

Как сообщает областной департамент информполитики, стороны подписали соответствующий договор о сотрудничестве.

Металлический бериллий незаменим для строительства космических кораблей - он прочнее конструкционной стали, в три раза легче алюминия и выдерживает резкие перепады температур. Кроме того, он незаменим в оборонной промышленности и атомной энергетике. Производство бериллия и его соединений гарантирует стране независимость высокотехнологичных и наукоёмких отраслей промышленности от международного рынка.

Сейчас на ОП "Малышева" ведётся добыча изумрудов, бериллов, фенакитов и александритов. Использование современных технологий ВНИИХТ "Росатома" позволит добывать руду в промышленных масштабах и получать необходимые бериллиевые концентраты для последующей отправки на предприятия «Ростеха», «Росатома» и «Роскосмоса». Также благодаря сотрудничеству в подразделении появятся новые рабочие места.

Напомним, изумрудно-бериллиевое месторождение в посёлке Малышева является уникальным для России. Ежегодно рудник перерабатывает около 85 тысяч тонн породы, из которых каждый день извлекают около полутора килограмм изумрудов, 30 килограмм берилла и около 100 граммов александритов.