В Свердловской области забраковано более четырёх тонн мясной продукции в III квартале

Исследовано 3,5 тыс. проб мясной продукции на микробиологические показатели, из которых неудовлетворительными оказались 10%. Фото: Владимир Мартьянов

Специалисты Управления Роспотребнодзора по Свердловской области за третий квартал текущего года проверили 103 тонны мясной продукции. От общего числа проинспектированной продукции было забраковано более четырёх тонн.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, большая часть мясной продукции браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов и по критериям фальсификации.

Отмечается, что с июля по сентябрь 2017 года было исследовано 3 тыс. 515 проб мясной продукции на микробиологические показатели, из которых неудовлетворительными оказались 10% (318 проб), по физико-химическим и санитарно-химическим показателя исследовано 696 проб — 12,5% (87 проб), а также по критериям фальсификации сделана 391 проба — 4,9% (19 проб).

За три месяца было проведено 813 надзорных мероприятий, в 521-ом случае были выявлены нарушения. В результате применения мер административного реагирования 11 субъектов приостановили свою деятельность. Их также обязали выплатить штрафы общей суммой более 21 млн рублей.