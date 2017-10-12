"Вырастет больше Путина": президенту подарили щенка древнейшей породы

Владимир Путин с щенком алабая. Фото: kremlin.ru / ТАСС

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил главу России Владимира Путина с прошедшим днём рождения и вручил щенка породы алабай. Встреча двух лидеров состоялась в Сочи перед саммитом СНГ.

Глава Туркмении сказал, что щенка зовут Верный, и именно алабай был основным символом Азиатских игр, которые проходили в сентябре в Ашхабаде. Достав щенка за шкирку из переноски, он передал его российскому лидеру.

По словам собаководов, исторически эта порода используется для охраны скота от волков и других диких зверей.

- Не случайно их называют волкодавами, - рассказала "ОГ" представитель Свердловского областного добровольного объединения любителей-собаководов Вера Борисовская. - Также в Туркмении есть развлечение – бои между алабаями. Они очень сильные и крупные. Пожалуй, это самая крупная из бойцовских собак, может достигать веса 70-90 килограммов. Очень может быть, что она вырастет больше Путина. Эти собаки однолюбы и очень привязчивые. Они знают хозяина, его семью и стараются никого не пускать в этот "круг общения". К чужим относятся с недоверием.

Кстати, если такая собака встанет на задние лапы, она будет выше среднестатистического взрослого человека.

Известно, что алабай или туркменская овчарка – одна из древнейших пород, она появилась примерно четыре тысячи лет назад. Оказавшись в новой семье, алабай будет стремиться занять лидерскую позицию. Но если признает человека лидером, будет охранять его от любых посягательств врагов.

Добавим, что Верный – не первая собака, подаренная Путину иностранными гостями. В 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов преподнёс президенту щенка болгарской овчарки. В 2012 году глава японской префектуры Акита подарил щенка породы акита-ину в качестве благодарности за помощь после землетрясения и цунами.

Самая известная собака Путина - чёрный лабрадор Конни. Она умерла в 2014 году в возрасте 15 лет.