Две сотни свердловчан поучаствовали во Всероссийском экономическом диктанте. Сегодня, 12 октября, он прошёл на 848 площадках по всей России.

В Свердловской области местом проведения был выбран Уральский государственный экономический университет. Как сообщает пресс-служба вуза, проверить свою экономическую грамотность пришли 200 человек - учащиеся школ, колледжей и вузов, а также просто неравнодушные горожане.

Узнать свой результат можно будет по личному номеру на сайте http://www.veorus.ru/. Школьники и студенты, которые наберут более 80 баллов, попадут в финал Всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки». Также организаторы не исключают возможность проведения Всероссийской олимпиады по экономике - её победители получат приоритет при поступлении в вузы.

Напомним, инициатором проведения Диктанта стало Вольное экономическое общество России. В этом году мероприятие проходило под лозунгом «Сильная экономика – процветающая Россия!».