В Екатеринбурге состоится премьерный показ фильма «Салют-7»

Гости мероприятия смогут пообщаться с настоящими роботами. Фото: пресс-служба кинотеатра Дом кино

В пятницу, 13 октября, в 17:30 в Доме кино (ул. Луначарского, 137) пройдёт шоу роботов, после чего гости мероприятия увидят историю советской орбитальной станции «Салют-7» на большом экране.Также посетителям покажут ролик о том, как создавалась премьерная кинолента.

Как сообщает областной департамент информполитики, жители и гости столицы Урала смогут пообщаться с настоящими роботами, принять участие в космовикторине и получить призы.

Однако наиболее значимым событием вечера станет премьерный показ киноленты «Салют-7» режиссёра Клима Шипенко. Фильм основан на реальных событиях и повествует о самом сложном полёте в истории космонавтики к станции «Салют-7» в 1985 году. Главные роли в космической драме исполнили Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Виталий Хаев, Оксана Фандера, Мария Миронова.