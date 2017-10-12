Установлены размеры пособия по безработице на 2018 год

Правительство РФ определило размеры пособия по безработице на 2018 год. Они останутся прежними - от 850 до 4900 рублей.

Как сообщает "Российская газета", проект положения не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров России.

Однако в пояснительной записке к документу говорится, что нынешнее пособие не может стать полноценной заменой заработной плате - так как его минимальный размер составляет всего 7,6% от прожиточного минимума, а максимальный - 44,1%.

В связи с этим Минтруд РФ начал разработку законопроекта, который должен изменить ситуацию: с одной стороны, минимальный и максимальный размеры будут увеличены, а с другой - будут пересмотрены критерии его назначения и выплаты. Минфин РФ и Минэкономразвития РФ также поддержали эту концепцию.