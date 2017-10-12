Роспотребнадзор оштрафовал УК «Верх-Исетская» на 190 тысяч рублей

Управляющая компания «Верх-Исетская» получила штраф в размере 190 тыс. рублей. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области проведена плановая проверка жилого фонда. Роспотребнадзор привлёк к ответственности екатеринбургскую управляющую компанию.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, при проверке было установлено, что УК «Верх-Исетская» не осуществляла производственный лабораторный контроль в местах скопления мусора. Помимо этого, не был представлен технический регламент условий сбора и хранения твёрдых промышленных отходов и не согласован класс их опасности с учреждениями, которые осуществляют государственный санитарно-эпидемиологический контроль.

Отмечается, что управляющей компанией не соблюдается требование к размещению знаков о запрете курения табака. Работники предприятия не проходят профилактические осмотры, не предоставлена информация об их вакцинации, не проводится чистка спецодежды.

По результатам проверки в отношении ЗАО «Управляющая компания Верх-Исетская» составлены протоколы об административных правонарушениях, на основании которых выписан штраф в размере 190 тыс. рублей.