Во Франкфурте-на-Майне проходит крупнейшая в мире книжная ярмарка

В этом году на главной книжной ярмарке в мире российский стенд представлен порядка 800 наименованиями книг. Как всегда на этом мероприятии не обошлось и без свердловских авторов.

Книжную ярмарку во Франкфурте-на-Майне по праву называют крупнейшим форумом книгоиздателей. В прошлом году туда приехали представители более 100 стран, а посетили ярмарку около 300 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают ещё больший ажиотаж.

Среди российских писателей, которые презентуют свои книги на ярмарке — Лев Данилкин, Гузель Яхина, Михаил Гиголашвили, Андрей Сорокин и другие. Свой новый роман «Прыжок в длину» представит на ярмарке свердловский писатель Ольга Славникова. Также среди участников ярмарки — Наина Ельцина, она представит в Германии свою книгу воспоминаний «Личная жизнь».